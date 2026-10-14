Balean a joven como venganza tras aparente paliza a hombre

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Un joven resultó baleado como aparente venganza por una supuesta paliza que le propinó a un hombre en el distrito de Pocora, Guácimo, en las inmediaciones de la terminal de buses.
Un sujeto se le acercó y lo hirió de bala en una de sus piernas.
¿Quién es la víctima?
La víctima, que presentó una herida importante en una de sus piernas, sería parte de una banda o tendría algún tipo de relación con algún tipo de grupos criminales.
La hipótesis que se maneja es que debido a sus acciones, que no son bien vistas por el grupo criminal, ya que atraen la atención de autoridades, decidieron dispararle y provocarle una herida.
Se mantiene en condición estable en un centro médico. El caso se mantiene en investigación.
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.