Balean a joven como venganza tras aparente paliza a hombre

Un sujeto se le acercó y lo hirió de bala en una de sus piernas.

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Un joven resultó baleado como aparente venganza por una supuesta paliza que le propinó a un hombre en el distrito de Pocora, Guácimo, en las inmediaciones de la terminal de buses.

Un sujeto se le acercó y lo hirió de bala en una de sus piernas.

¿Quién es la víctima?

La víctima, que presentó una herida importante en una de sus piernas, sería parte de una banda o tendría algún tipo de relación con algún tipo de grupos criminales.

Supuesta razón del ataque

La hipótesis que se maneja es que debido a sus acciones, que no son bien vistas por el grupo criminal, ya que atraen la atención de autoridades, decidieron dispararle y provocarle una herida.

¿Cuál es la condición del joven?

Se mantiene en condición estable en un centro médico. El caso se mantiene en investigación.

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