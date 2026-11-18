Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre una riña en un bar que deja a un hombre con múltiples disparos por arma de fuego.

La riña y el ataque

Según la información preliminar, el hombre estaba dentro del establecimiento cuando inició la discusión. Eventualmente, se escucharon detonaciones y fue cuando hirieron a la víctima.

Este suceso ocurrió a eso de las 3:45 de la mañana de este miércoles 18 de noviembre en barrio Luján, San José.

Las autoridades judiciales identificaron a la víctima con el apellido Sánchez, de 37 años. También explicaron que tenía heridas en el abdomen y extremidades superiores.

Finalmente, fue llevado al Hospital Calderón Guardia en un vehículo particular. En la escena encontraron cerca de nueve indicios balísticos.

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