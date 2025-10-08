Un comerciante conocido como “Don Nico”, fue baleado este martes 7 de octubre mientras grababa una transmisión en vivo en su página de Facebook “Helados Nico”, donde mostraba los baches y el mal estado de la carretera en la comunidad de Urireo, Guanajuato, en México.

Durante el video, el comerciante, que se dedica a la venta de helados, instaba a las autoridades locales a reparar el tramo dañado y compartía que la comunidad había solicitado apoyo para arreglar la vía. Además, había impulsado una iniciativa para juntar firmas y fondos que permitieran atender los baches, asegurando transparencia en el manejo de los recursos y los nombres de quienes apoyaran la causa.

Así ocurrió el ataque

La mañana del martes, mientras grababa la denuncia, dos hombres encapuchados en motocicleta se acercaron a Don Nico. Uno de ellos sacó un arma y disparó directamente contra él. La transmisión continuó mientras se escuchaban gritos y, al final, la cámara quedó apuntando al cielo.

En un momento desgarrador, Don Nico logró llamar a su esposa y decirle: “Te amo, ya me mataron… cuida a mis hijos, corazón… me estoy muriendo”. Según información de AM Guanajuato, recibió tres impactos de bala en pierna, ingle y glúteo. Tras recibir atención médica, se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades aún no han detenido a los agresores, quienes huyeron en la motocicleta después del ataque.

Impacto en la comunidad

El caso ha generado conmoción en la localidad y refleja los riesgos que enfrentan quienes buscan denunciar problemas de infraestructura en sus comunidades. La transmisión en vivo del ataque ha sido compartida ampliamente en redes, mostrando la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a la violencia.