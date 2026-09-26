Balean a hombre dentro de su casa

Fecha de publicación: 26 de September de 2026

Fecha de modificación: 26 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un suceso en el que un hombre resultó herido de bala dentro de su vivienda.

Según la información preliminar, dos sujetos forzaron la entrada de la casa y posteriormente le solicitaron dinero a la víctima. Al oponer resistencia, los sospechosos habrían procedido a herirlo.

El hombre presentaba una herida de bala en una pierna. Las autoridades lo identificaron con el apellido Acuña, de 61 años. De momento, no hay información sobre su estado actual de salud.

Después del suceso, los sospechosos se dieron a la fuga.

La agresión ocurrió pasadas la 1:00 a. m. de este sábado 26 de septiembre, en Barbacoa de Puriscal.

Por: Camila Rosales Méndez

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