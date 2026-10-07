Identifican al hombre que acribillaron a balazos en vía pública

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Un hombre de apellido Morales, de 27 años, falleció la madrugada de este miércoles luego de ser atacado a balazos en vía pública, en barrio San Jorge, Paso Canoas, Puntarenas.

El reporte del homicidio ingresó a las 3:11 a. m. ante las autoridades.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la información preliminar, Morales se encontraba en la vía pública cuando lo interceptaron dos personas, quienes, por razones que aún se desconocen y que son investigadas, le dispararon en reiteradas ocasiones.

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El hombre recibió múltiples impactos de bala en el abdomen, hombros, brazos y pierna derecha, y falleció en el lugar.

Sospechosos huyeron tras atacarlo a balazos

Tras el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga corriendo del sitio.

El cuerpo se trasladó a la Morgue Judicial, donde se realizará la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.

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