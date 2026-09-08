Atacan a balazos a adulto mayor cerca de cementerio

Un adulto mayor, de aproximadamente 70 años, resultó herido por arma de fuego la mañana de este martes en San José de Alajuela, cerca del sector del cementerio.

Recibió un disparo en el abdomen

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia se atendió a las 7:40 a. m. El hombre presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen.

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Los paramédicos lo atendieron en el lugar y, debido a la gravedad de sus lesiones, lo trasladaron en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

Investigan ataque a balazos

La atención estuvo a cargo de una unidad avanzada de la Cruz Roja. Por ahora, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque y las autoridades investigan el caso.

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