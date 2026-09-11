Balazo en la cara deja un joven muerto en vía pública

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Un hombre joven murió tras recibir varios impactos de bala la noche de este jueves en Lomas del Río, Pavas.

Ataque a joven en vía pública

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el hombre presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza y el rostro. Cuando los cruzrojistas llegaron al sitio, ya no presentaba signos de vida.

Investigan posible ajuste de cuentas

Según la información preliminar, la víctima habría sido interceptada por al menos dos sujetos, quienes le dispararon en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.

Por la forma en que ocurrió el ataque, las autoridades manejan como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas.

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