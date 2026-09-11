Identifican al joven que murió tras balazo en la cara

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La víctima del homicidio ocurrido la noche de este jueves en Lomas del Río, Pavas, se identificó como un hombre de 20 años, de apellido Zúñiga.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, al joven lo atacaron con un arma de fuego y recibió varios impactos, principalmente en la cabeza y el rostro.
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Cuando los cruzrojistas llegaron al sitio, encontraron al hombre sin signos de vida y confirmaron su fallecimiento.
El crimen ocurrió en vía pública y ahora las autoridades realizarán las diligencias correspondientes para determinar lo ocurrido.
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