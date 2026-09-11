Identifican al joven que murió tras balazo en la cara

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

La víctima del homicidio ocurrido la noche de este jueves en Lomas del Río, Pavas, se identificó como un hombre de 20 años, de apellido Zúñiga.

Joven atacado a balazos en la cara

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al joven lo atacaron con un arma de fuego y recibió varios impactos, principalmente en la cabeza y el rostro.

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Cuando los cruzrojistas llegaron al sitio, encontraron al hombre sin signos de vida y confirmaron su fallecimiento.

Investigan el homicidio

El crimen ocurrió en vía pública y ahora las autoridades realizarán las diligencias correspondientes para determinar lo ocurrido.

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