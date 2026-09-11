Identifican al joven que murió tras balazo en la cara

Incidente ocurrió la noche de este jueves.

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

La víctima del homicidio ocurrido la noche de este jueves en Lomas del Río, Pavas, se identificó como un hombre de 20 años, de apellido Zúñiga.

Joven atacado a balazos en la cara

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al joven lo atacaron con un arma de fuego y recibió varios impactos, principalmente en la cabeza y el rostro.

Le puede interesar: Perro habría sido víctima de abuso sexual por parte de su dueño

Cuando los cruzrojistas llegaron al sitio, encontraron al hombre sin signos de vida y confirmaron su fallecimiento.

Investigan el homicidio

El crimen ocurrió en vía pública y ahora las autoridades realizarán las diligencias correspondientes para determinar lo ocurrido.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.