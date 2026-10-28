Balazo en la cabeza deja un hombre muerto en vía pública

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un homicidio en vía pública, donde un hombre murió tras recibir varios disparos.

Según la versión preliminar, la víctima transitaba por la calle cuando dos sospechosos que viajaban en una motocicleta lo abordaron y le dispararon en cinco ocasiones.

Las autoridades identificaron al hombre por el apellido Castellón, de 27 años. Este presentaba impactos de bala en la cabeza y la espalda.

Este suceso ocurrió el martes 27 de octubre, a eso de las 11:56 p. m., en Corredores de Puntarenas.

Los presuntos responsables huyeron del lugar después del ataque.

Por: Camila Rosales Méndez

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