Balazo en la cabeza deja un hombre muerto en vía pública

Un hombre adulto murió luego de recibir un disparo en la cabeza mientras se encontraba en la vía pública, en el precario Los Pinos, en San Felipe de Alajuelita.

Falleció en el sitio por balazo en la cabeza

El hecho ocurrió la noche de este domingo, alrededor de las 6:46 p. m. Al lugar acudió la Cruz Roja Costarricense, pero los socorristas encontraron a la víctima sin signos vitales.

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Ataco por dos hombres en motocicleta

Según las versiones preliminares, una motocicleta con dos ocupantes se acercó al hombre y uno de ellos le disparó. El caso es investigado como un aparente ajuste de cuentas.

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