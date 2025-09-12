Este viernes 12 de setiembre, se confirmó la detención de Tyler Robinson, de 22 años y residente de Utah, acusado de asesinar al activista político Charlie Kirk durante un acto en la Utah Valley University, Estados Unidos. Según las autoridades, Kirk recibió un disparo en el cuello que le provocó la muerte inmediata.

Lo que ha causado conmoción son los mensajes escritos en las balas y casquillos que, según detalló el gobernador de Utah, Spencer Cox, contenían frases de internet y consignas políticas. Entre ellas se encontraban:

“Notas bultos OwO ¿Qué es esto?”, una frase viral en redes.

“Oye fascista, atrapa”.

“Si lees esto, eres gay jajaja”.

“Bella Ciao”, un himno italiano antifascista.

Robinson había hecho comentarios en redes sociales sobre Kirk, calificándolo como alguien “lleno de odio”, y se informó que recogió el arma de un “lugar seguro” antes de llevar a cabo el ataque.

El gobernador Cox evitó especular sobre posibles problemas de salud mental del presunto atacante, aunque confirmó que el padre del joven fue quien entregó a Robinson a las autoridades.

Por su parte, el presidente Donald Trump se pronunció en Fox News sobre la detención, expresando su deseo de que Robinson sea declarado culpable y condenado a la pena de muerte, además de recordar a Charlie Kirk como “una persona excepcional que no merecía esta tragedia”.