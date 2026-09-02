Balaceras y oficiales heridos: factor común en operativos recientes

Balaceras y oficiales heridos se convirtieron en el factor común de los más recientes operativos para desarticular a bandas ligadas con alias Diablo.

Vladimir Quirós, Director A.I. del OIJ, comenta que “el día de ayer lo comprobamos, el arma que utiliza ‘mister músculo’ era una arma tipo pistola, muy moderna, con buena capacidad de disparo”.

El agente de apellido Araya, de 42 años, que resultó herido en el operativo para detener a Míster Músculo, continúa hospitalizado y se mantiene estable.

Las autoridades han intensificado las acciones para desarticular las estructuras criminales vinculadas a esta organización, según la actualización del OIJ.