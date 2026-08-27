Balacera termina en tragedia

Un hombre de 28 años murió este jueves luego de recibir un impacto de bala en la cabeza en el sector de Cieneguita, Limón.

El hecho se reportó a las 1:03 p. m., cuando los cuerpos de emergencia recibieron la alerta sobre una persona herida por arma de fuego.

Hombre recibió un disparo en la cabeza

Al llegar al sitio, los equipos de emergencia encontraron al hombre con una herida de bala en la cabeza.

IMAGEN DE LA ESCENA

Los paramédicos valoraron al paciente; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El hombre, de 28 años, quedó sin vida en el lugar al frente de una vivienda en la zona.

Ataque ocurrió en Cieneguita de Limón

El incidente ocurrió en Cieneguita, Limón, donde una unidad básica de atención se desplazó para atender la emergencia.

De momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque a balazos ni sobre la identidad de la víctima.

Las autoridades deberán investigar lo ocurrido para determinar cómo se produjo el hecho y quién estaría detrás del ataque.

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