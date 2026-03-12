Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Una cámara de seguridad captó el sonido de las detonaciones durante una violenta balacera ocurrida la noche de este miércoles en Quepos, hecho que terminó con la muerte de un bebé de un año y nueve meses.

En la grabación se escuchan múltiples disparos que alertaron a vecinos del sector, luego de que un sicario abriera fuego contra una vivienda donde se encontraban varias personas.

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Bebé murió tras impacto de bala

Según el reporte preliminar, dentro de la casa se encontraban seis personas cuando ocurrió el ataque. Durante la balacera, el menor recibió un disparo en la cabeza, mientras que un hombre fue herido por un impacto de bala en uno de sus glúteos.

El adulto herido se trasladó en on vehículo particular, junto con el menor, al Hospital de Quepos, donde permanece en condición estable.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, el bebé falleció minutos después debido a la gravedad de la herida.

Sicario ingresó a la vivienda

De acuerdo con información preliminar, tras realizar los disparos contra el inmueble, el atacante habría ingresado a la vivienda donde estaban las seis personas.

El hecho generó momentos de gran tensión en la comunidad debido a la violencia del ataque.

Vehículo del sospechoso se quemó

Horas después del tiroteo, las autoridades localizaron el vehículo en el que aparentemente se trasladaba el sospechoso completamente quemado, presuntamente para eliminar evidencias que permitieran identificarlo.

El caso ahora se investiga por el Organismo de Investigación Judicial, que busca esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable de este hecho que enluta a una familia y conmociona a la comunidad.