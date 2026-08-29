Violenta balacera deja menor de 15 años muerto y dos heridos

Una violenta balacera registrada la noche de este viernes en Aranjuez de Puntarenas dejó como saldo un menor de 15 años fallecido y dos hombres heridos.

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente ocurrió cerca de las 8 p. m de este viernes., cuando, aparentemente, dos sujetos llegaron hasta las afueras de una vivienda y dispararon en múltiples ocasiones hacia el interior.

Intercambio de disparos

Al parecer, desde dentro de la vivienda se repelió el ataque, generándose un intercambio de disparos.

Producto del hecho, un menor de 15 años que se encontraba dentro de la vivienda recibió varios impactos de bala y se trasladó al Hospital de Puntarenas. Sin embargo, falleció al ingresar al centro médico.

El fallecido se identificó preliminarmente por el OIJ como un menor de 15 años. Su cuerpo será remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Dos heridos y sospechosos

Durante el intercambio también resultó herido un hombre de apellido Madrigal, de 49 años, quien recibió un impacto de bala en el hombro izquierdo y se trasladó a un centro médico.

A las afueras de la vivienda se encontraba otro hombre de apellido Lobo, de 20 años, quien resultó herido en la mano derecha. El OIJ lo señala como sospechoso dentro de la investigación.

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Además, un menor de 17 años figura como sospechoso en el caso.

Los agentes judiciales continúan con las investigaciones para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos y quiénes participaron en la balacera.