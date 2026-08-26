Balacera deja a una persona gravemente herida

Una balacera registrada la noche de este martes en el sector de Filtros, en Alajuelita de Alajuela, dejó al menos una persona gravemente herida.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima sufrió lesiones por arma de fuego y requiere atención médica.

Balacera moviliza a cuerpos de emergencia

Tras el reporte de la balacera, los cuerpos de emergencia movilizaron recursos hacia el sitio para atender a la persona herida.

Las autoridades trabajan en la atención de la emergencia y, de momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias que provocaron el tiroteo.

Persona herida tras recibir impactos de bala

La información disponible de manera preliminar señala que la víctima presenta heridas provocadas por un arma de fuego.

Los equipos de emergencia valoran al herido y determinarán las acciones necesarias para trasladarlo a un centro médico, según la condición que presente.

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