Balacera deja a una persona en condición crítica

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un hombre adulto resultó herido la tarde de este lunes por arma de fuego en el abdomen tras una balacera registrada en San José, específicamente en calle 16.

Los equipos de emergencia atendieron al paciente y lo trasladaron en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Hombre recibió atención de Cruz Roja

La Cruz Roja movilizó una unidad avanzada, cuyos paramédicos brindaron atención al hombre en el sitio.

Debido a la gravedad de la lesión, los especialistas decidieron trasladarlo de inmediato a un centro médico.

El paciente presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen, una lesión que requirió atención especializada y un traslado urgente.

Traslado crítico al Hospital San Juan de Dios

Después de recibir atención en el lugar, el hombre fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, en San José.

El centro médico recibió al paciente para continuar con la atención y valoración de las lesiones ocasionadas por el impacto de arma de fuego.

La emergencia fue atendida mediante una unidad avanzada, recurso que permitió brindar atención prehospitalaria al herido y realizar el traslado en condición crítica.

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