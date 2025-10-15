Una tarde de terror se vivió en el sector de la 15 de Setiembre, en San José, luego de que se reportara una balacera dentro de una chatarrera, donde un hombre adulto perdió la vida y dos personas más resultaron heridas de gravedad.

Ataque ocurrió en plena tarde

De acuerdo con la información confirmada por la Cruz Roja Costarricense, los hechos se presentaron cerca de las 3:40 p.m. de este miércoles, en una chatarrera ubicada en la Urbanización Umara, detrás de la Colonia 15 de Setiembre.

Al llegar al sitio, los socorristas declararon sin vida a un hombre de aproximadamente 70 años, quien recibió múltiples impactos de bala y otra adulta mayor, quien recibió siete impactos de bala.

Autoridades investigan el motivo del ataque

Agentes de la Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en la escena para resguardar el área y recolectar evidencias que permitan esclarecer los motivos de este ataque armado.

Hasta el momento, se desconoce la causa de la balacera ni si las víctimas tenían algún tipo de vínculo con los atacantes.