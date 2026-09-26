Balacera deja un herido y causa alarma en local comercial

Fecha de publicación: 26 de September de 2026

Fecha de modificación: 26 de September de 2026

Un hombre de apellido Ríos, de 40 años, resultó herido tras recibir varios disparos dentro de un local comercial en Alajuela centro.

El hecho ocurrió cerca de las 6:30 p. m., cuando la víctima se encontraba dentro del establecimiento junto con otra persona.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un sujeto se habría acercado desde la vía pública y disparó en varias ocasiones hacia el interior del local.

Los proyectiles impactaron al hombre en diferentes partes del cuerpo.

Víctima fue trasladada al Hospital de Alajuela

Ríos sufrió heridas por proyectil de arma de fuego en el abdomen, el cuello y ambos brazos.

Luego del ataque, trasladaron al herido al Hospital de Alajuela para recibir atención médica.

Mientras tanto, agentes de la Delegación Regional del OIJ de Alajuela asumieron la investigación del caso.

OIJ busca esclarecer el ataque

Los investigadores realizan diferentes diligencias para determinar cómo ocurrió la balacera y establecer el móvil del ataque.

Además, el OIJ busca identificar y localizar al sujeto que habría disparado contra el hombre en múltiples ocasiones.

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