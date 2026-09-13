Balacera deja un muerto y termina en tragedia

Fecha de publicación: 13 de September de 2026

Fecha de modificación: 13 de September de 2026

Una balacera registrada la tarde de este domingo en las cercanías de la plaza de deportes de la 15 de Septiembre, en San José, dejó una persona fallecida.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 p. m. y generó un amplio despliegue de la Fuerza Pública en los alrededores.

Dos personas fueron detenidas tras balacera

Como parte del operativo, las autoridades detuvieron a dos personas sospechosas de estar relacionadas con el ataque. Entre los detenidos se encuentra un menor de edad.

Además, los oficiales localizaron una motocicleta que quedó bajo investigación.

Encuentran dos armas

Durante la intervención policial también fueron ubicadas dos armas de fuego, una AK-47 y otra de calibre 9 milímetros, que serán analizadas para determinar si fueron utilizadas en el hecho.

Varias calles permanecen cerradas

La Fuerza Pública mantiene un perímetro de seguridad en la zona, mientras se espera la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

El cierre de varias vías también ha provocado congestionamiento en sectores cercanos a la Circunvalación.

Por el momento, las autoridades no han confirmado la identidad, edad ni sexo de la persona fallecida. La investigación permanece en desarrollo.