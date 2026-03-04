Una balacera en San Rafael Abajo de Desamparados, dirigida hacia un jamaiquino, casi cobra la vida de personas inocentes que se encontraban en el lugar al momento del ataque.

Las autoridades investigan el móvil del atentado que puso en riesgo a vecinos de la zona. No se reportaron víctimas colaterales, aunque el incidente generó alarma entre la comunidad.

“Fue como un atentado, pero no se sabe detalles exactos. En total fueron 19 casquillos los que se contabilizaron dentro de la casa”, expresó la dueña de la vivienda, quien alquilaba el inmueble al presunto objetivo del ataque armado.