Una balacera en el sector de Pozos de Santa Ana dejó tres personas fallecidas durante la noche de este viernes 15 de agosto. También, se reportan otras dos personas heridas que son trasladados a un centro médico.

La Cruz Roja reportó los hechos, e indicó que se encuentra atendiendo la emergencia, con varios pacientes heridos de arma de fuego.

Al llegar al lugar se abordan cinco pacientes, de los cuales tres con ausencia de signos vitales, y dos son trasladados en estado crítico a los diferentes centros médicos”, indica Jeison Ceciliano, cruzrojista.

La Cruz Roja indica que mientras se realizaba el traslado, una de las patrullas de Fuerza Pública sufrió una colisión con otro vehículo en el centro de San José, al escoltar la unidad.

Autoridades presumen un ajuste de cuentas.