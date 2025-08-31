La madrugada de este domingo se registró un doble homicidio en Limón Centro, en medio de las celebraciones previas al Día de la Persona Negra y la Cultura Afrodescendiente.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 2:03 a. m. por un tiroteo frente a un bar en el centro de la ciudad. En el lugar murió un hombre de 45 años con un impacto de bala en la cabeza, mientras que una mujer, que fue trasladada de urgencia al Hospital Tony Facio, falleció minutos después.

Además, otras cuatro personas resultaron heridas y fueron llevadas en vehículos particulares a distintos centros médicos. Según versiones preliminares, las víctimas serían colaterales del ataque, lo que deberá esclarecer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Tras la balacera, las autoridades desplegaron un operativo en la zona para dar con los responsables.

Con estos hechos, la provincia de Limón ya contabiliza más de 116 homicidios en lo que va del año.