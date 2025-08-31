Escrito por: Eduardo Troconis

La violencia volvió a estremecer a La Carpio, en La Uruca, luego de que una balacera registrada entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo dejara un fallecido y un herido de gravedad.

De acuerdo con las primeras versiones policiales, varias personas que se encontraban dentro de un vehículo fueron atacadas a balazos por sujetos que viajaban en motocicleta.

El fallecido fue identificado con los apellidos González Ramos, quien en apariencia sería uno de los líderes de la estructura criminal conocida como ‘Los Picudos’, asentada en esa comunidad. La víctima recibió múltiples impactos de bala y fue trasladada en un vehículo particular hasta el Hospital México, donde murió minutos después.

Otra persona resultó herida y permanece internada bajo custodia de la Fuerza Pública, mientras se desarrolla la investigación del caso.

Las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas ligado a disputas por territorio entre grupos asociados al narcotráfico. En el operativo posterior, se logró el decomiso de cuatro motocicletas y varias armas de fuego, además de la detención de dos personas, una de ellas vinculada con homicidios dolosos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene abiertas las diligencias para esclarecer el ataque, que se suma a la creciente ola de violencia ligada al crimen organizado en el país.