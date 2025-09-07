Los vecinos de La Aurora, en Ulloa de Heredia, escucharon una serie de disparos la noche de este sábado que generaron alarma en la comunidad.

La situación se reportó a las autoridades, quienes encontraron a dos hombres con heridas de bala en estado delicado.

Ambas personas implicadas se trasladaron, de inmediato, en condición urgente al Hospital San Vicente de Paúl.

De acuerdo con las primeras versiones, el hecho podría estar relacionado con un intento de ajuste de cuentas por disputas entre bandas.

Más detalles en el video adjunto.