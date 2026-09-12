Balacera en Alajuela provoca el pánico entre los peatones

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

Una balacera en el sector de San Rafael de Alajuela, provocó el pánico de los peatones que transitaban por el lugar. Todo quedó grabado en video.

Las imágenes muestran cómo empiezan a sonar los balazos en medio de una zona con varios comercios.

Video de la balacera

En el lugar había varias personas que caminaban tranquilamente. Al momento en que se dan las detonaciones, salieron corriendo para ponerse a salvo.

Incluso los conductores de los vehículos buscaron cómo evadir el lugar donde se daban los disparos.

Repercusión

Video generó el asombro de mucho usuarios en redes sociales.

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