La balacera registrada en Alajuela, que culminó con un saldo trágico de una persona fallecida y cuatro heridos, evidenció los elevados niveles de violencia con armas de fuego que se manejan en la zona.

Según los primeros informes de la Fuerza Pública, institución que acudió al lugar para realizar el levantamiento de evidencias, entre las que destacan más de cincuenta casquillos, lo que complica las labores de investigación para el Organismo de Investigación Judicial, el cual debe ahora determinar los móviles y responsables de este ataque que ha conmocionado a la comunidad.