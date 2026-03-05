Un ataque con arma de fuego dirigido a un hombre de origen jamaiquino en San Rafael Abajo de Desamparados dejó al menos 19 casquillos de bala esparcidos en la escena, confirmaron agentes del OIJ presentes en el lugar.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en la calle El Caracol, cuando un vehículo color negro con al menos dos ocupantes se acercó a una propiedad y disparó de forma indiscriminada contra el hombre, quien ingresaba al apartamento que rentaba desde hace poco más de un mes.

La dueña de la vivienda, entrevistada por Noticias Repretel, relató que las balas impactaron el portón de ingreso y las paredes de las dos casas que conforman la propiedad.