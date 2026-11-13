Balacera desata emergencia y deja al menos un muerto

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Una balacera en Los Chiles, Alajuela, dejó al menos un hombre adulto fallecido, según el reporte de atención.

La información señala que la víctima recibió múltiples impactos de arma de fuego.

Una unidad básica acudió al sitio para atender la emergencia. Sin embargo, el personal confirmó que el hombre no presentaba signos vitales en el lugar.

Emergencia por balacera en Los Chiles

El reporte ubica el hecho en el distrito de Los Chiles, dentro del cantón del mismo nombre.

Por ahora, la información disponible no precisa el barrio ni el punto exacto donde ocurrió el ataque.

Los datos iniciales tampoco detallan la edad ni la identidad de la víctima.

Además, el informe no especifica cuántos disparos recibió el hombre ni en cuáles partes del cuerpo sufrió las heridas.

Reporte preliminar registra un fallecido

Hasta el momento, el reporte suministrado registra una persona fallecida.

No incluye información sobre otras personas heridas ni permite establecer si alguien más se encontraba en el sitio durante la balacera.

Asimismo, la información preliminar no describe las circunstancias del ataque, la cantidad de personas involucradas ni el posible motivo de los disparos.

Estos primeros datos corresponden a la atención de la emergencia.

La información disponible tampoco menciona detenciones o aporta detalles sobre posibles sospechosos de este hecho.

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