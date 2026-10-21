(VIDEO) Balacera dentro de barbería deja una persona crítica

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Una balacera registrada este miércoles cerca de las 4 de la tarde dentro de una barbería en Pital, San Carlos, dejó a un hombre adulto gravemente herido.

De acuerdo con información de atención de emergencia, el masculino presentó heridas por arma de fuego en el cuello y el tórax.

Los cuerpos de emergencia atendieron al afectado en el sitio y posteriormente lo trasladaron en condición crítica a la Clínica de Pital.

Trasladan al herido en condición crítica

Una unidad básica participó en la atención del hombre, quien requirió traslado urgente debido a la gravedad de las lesiones.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:39 p. m. en el sector de Pital, en San Carlos, Alajuela.

VIDEO

Por el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias que provocaron la balacera ni sobre la identidad del herido.

Las autoridades deberán determinar qué ocurrió dentro del establecimiento y las circunstancias en las que el hombre recibió los impactos de bala.

La información se encuentra en desarrollo.

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