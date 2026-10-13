Balacera dentro de bar deja una persona herida

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Una balacera dentro de un bar dejó una persona herida la tarde de este martes en el sector de Pocora, en Limón.

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja Costarricense, los cuerpos de emergencia recibieron la alerta y se desplazaron hasta el sitio para atender la situación.

Persona herida fue trasladada a un centro médico

Los socorristas atendieron a una persona que resultó herida durante la balacera. Posteriormente, realizaron su traslado en condición urgente a un centro médico.

La atención de la emergencia ocurrió cerca de las 3 p. m., de acuerdo con la información suministrada por la Cruz Roja.

Por ahora, las autoridades no han confirmado la identidad de la persona herida ni la gravedad de sus lesiones.

Investigan las circunstancias de la balacera

De momento, tampoco se conocen detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque dentro del establecimiento.

Asimismo, no se ha informado quién habría realizado los disparos ni qué habría provocado el incidente.

Las autoridades podrían brindar más información conforme avance la atención del caso y se conozcan nuevos detalles sobre lo ocurrido en Pocora.

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