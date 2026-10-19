Balacera dejó 6 personas heridas cerca de un Ebáis

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Una balacera dejó seis personas heridas cerca de un Ebáis, entre ellas dos menores de edad, durante este viernes en la localidad de La Carpio, según el reporte de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las personas involucradas se encontraban en vía pública cerca del Ebáis cuando dos hombres encapuchados sacaron un arma y dispararon contra todos ellos, provocando múltiples casquillos en el sitio.

Los heridos fueron enviados al Hospital México y fueron identificados como un hombre de 43 años, una mujer de 25 años, dos nicaragüenses y dos menores de 15 y 16 años.