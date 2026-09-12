Balacera deja un muerto y una persona en condición crítica

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Una balacera acabó con la vida de una persona en el sector de Barva, Heredia, a eso de las 8:28 p.m. de este 11 de setiembre.
Emergencia fue confirmada por la Cruz Roja.
Producto de los impactos de arma de fuego, cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, encontraron sin signos vitales a un masculino.
En la escena había otro paciente, que resultó herido en la zona del abdomen. Este lo trasladaron en condición crítica hacia el Hospital San Vicente de Paúl.
De momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) nno se ha referido al incidente.
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