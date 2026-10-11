Fecha de publicación: 11 de October de 2026

Fecha de modificación: 11 de October de 2026

Una balacera que se presentó en horas de la tarde en Moín, Limón, dejó una persona fallecida y otro masculino herido. Así lo confirmó el Centro de Monitoreo de la Cruz Roja Costarricense.

Hecho se recibió a eso de las 5:17 p.m.

Atención de la balacera

A la llegada de los cuerpos de emergencia, se atienden a dos masculinos, uno sin signos vitales en la escena, y otro que fue trasladado en condición crítica hacia un centro médico.

Las víctimas presentaban impactos de arma de fuego.

¿Hay más datos sobre el incidente?

Por el momento, el Organismo de Investigación no se ha referido al suceso.

*Información en desarrollo.