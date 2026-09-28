Balacera contra local de comida deja a menor y otras dos personas heridas

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre una balacera en el que tres víctimas, entre ellas una menor, resultaron heridas.

¿Cómo ocurrió la balacera?

Según la información preliminar, las víctimas se encontraban en una vivienda que también funcionaba como un local tipo soda cuando los sospechosos pasaron en un vehículo frente al lugar y dispararon hacia la casa.

Tras el impacto, la primera víctima, de apellido García, de 24 años, presentaba heridas en el abdomen, tórax, zona pélvica, cuello, pierna izquierda y brazo izquierdo. Luego, otro masculino de apellido Sánchez y nacionalidad panameña, tenía heridas en el glúteo, rostro y tórax.

Finalmente, la menor de 12 años resultó con una herida de bala en el sector de la rodilla. De momento, las autoridades no brindan información actualizada sobre su estado.

Este suceso ocurrió pasadas las 11:00 p. m. de este 27 de septiembre, en la zona de Paso Canoas, Puntarenas.

Por: Camila Rosales Méndez

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