Balacera deja un muerto frente a vecinos

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Una balacera dejó una víctima mortal la tarde de este miércoles en Nicoya, Guanacaste, según información preliminar de los servicios de emergencia.

Balacera ocurrió en Nicoya

El hecho se reportó en el cantón de Nicoya durante la tarde.

De acuerdo con la información recibida, los cuerpos de emergencia atendieron el reporte de una persona herida por arma de fuego.

Al llegar al sitio, encontraron a la víctima sin signos vitales y con múltiples impactos de bala en su cuerpo.

Además, gran cantidad de vecinos, personas, peatones e incluso conductores que pasaban por la zona presenciaron la violenta balacera.

Unidad de emergencia atendió el reporte

El hecho generó movimiento de los servicios de emergencia en la zona de Nicoya.

Las autoridades deberán determinar qué ocurrió antes, durante y después del ataque.

Además, la investigación permitirá establecer las circunstancias que rodearon la muerte y determinar quiénes estarían relacionados con el caso, si corresponde.

Por el momento, no se han confirmado públicamente más detalles sobre el ataque armado.

Repretel.com continuará informando conforme las autoridades brinden nueva información sobre este hecho registrado en Nicoya.

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