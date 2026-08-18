Balacera deja dos personas en estado crítico

Una balacera registrada la tarde de este martes 18 de agosto dejó a dos personas heridas en el sector de San Juan de Dios, en Desamparados.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:32 p. m. en la urbanización Primero de Mayo, donde equipos de emergencia atendieron a dos hombres.

Dos hombres resultaron heridos tras la balacera

Según la información suministrada por los cuerpos de emergencia, los paramédicos encontraron a dos hombres en condición crítica.

Los equipos de atención trasladaron a ambos pacientes a un centro médico para recibir atención.

Cruz Roja atendió la emergencia

La Cruz Roja Costarricense movilizó dos ambulancias para atender la emergencia registrada en San Juan de Dios.

Los cuerpos de emergencia trabajaron en la atención de los heridos y su posterior traslado al centro médico.

Hasta el momento, la información disponible no precisa las circunstancias que provocaron la balacera ni quiénes serían los responsables del ataque.

Las autoridades mantienen la atención del caso y se espera que en las próximas horas trasciendan más detalles sobre lo ocurrido.

Balacera ocurrió la tarde de este martes

El hecho se reportó a la 1:32 p. m. de este martes 18 de agosto en la urbanización Primero de Mayo, en San Juan de Dios.

La emergencia generó el despliegue de dos ambulancias para atender a las dos personas heridas.3

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