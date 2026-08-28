Tres personas resultaron heridas por arma de fuego la noche de este jueves en el sector de Los Geranios, en San Felipe de Alajuelita.

Fueron atacados desde una motocicleta

Según información preliminar del OIJ, los hechos ocurrieron cerca de las 9:51 p. m., cuando las tres víctimas se encontraban en vía pública.

En determinado momento, dos sujetos que viajaban en una motocicleta habrían pasado por el lugar y realizaron varios disparos contra los masculinos.

Le puede interesar: Motociclista muere tras caerse y ser atropellado en la General Cañas



Dos menores entre los heridos

Una de las víctimas es un hombre de apellido Delgado, de 22 años, quien recibió un impacto de bala en el tórax izquierdo.

Además, un menor de 17 años resultó herido en la rodilla izquierda, mientras que otro de 16 años sufrió heridas en el muslo y el abdomen.

Los tres fueron trasladados a un centro médico para recibir atención.

OIJ investiga balacera

Agentes de Inspecciones Oculares localizaron varios indicios balísticos en la escena, los cuales fueron enviados a los laboratorios de Ciencias Forenses para su análisis.

El caso permanece bajo investigación de la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito del OIJ.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.