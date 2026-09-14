Balacera cerca de una iglesia genera temor en la comunidad

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Varias detonaciones de arma se registraron en el centro de San Rafael de Alajuela, cerca del templo católico, donde una de las balas impactó el ventanal de un local comercial generando temor entre la población.

Debido a las detonaciones, algunos locales tomaron la decisión de cerrar los puestos como medida de seguridad, según informaron los comerciantes de la zona.

Las autoridades desconocen el motivo de la balacera, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias que provocaron los disparos en el centro de San Rafael de Alajuela.