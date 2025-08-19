La agencia crediticia Moody’s mejoró la perspectiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de Estable a Positiva, lo que confirma su calificación de riesgo internacional en “Aa3”.

La calificación internacional de largo plazo del Banco en “Aa3” reconoce su fuerte posición de capital y prudente manejo del apalancamiento, y un desempeño de activos que se mantiene entre los más sólidos del mundo entre bancos multilaterales de desarrollo.

Según el comunicado de Moody’s, dicha mejora evidencia el desarrollo del BCIE en la diversificación geográfica de sus exposiciones (impulsado por dos Acuerdos de Intercambio de Exposición), así como el fortalecimiento de las métricas de adecuación de capital y liquidez, como también el acceso diversificado del Banco a los mercados de capitales internacionales.

Con esta mejora, el BCIE obtuvo su tercera acción de calificación positiva en los últimos doce meses, la cual se suma a la recientemente otorgada por Standard & Poor’s con calificación AA Estable / A1+, y Japan Credit Rating con AA Positiva, y en conjunto, confirman al BCIE como el banco multilateral con la mejor calificación crediticia en América Latina.

“Materializar dos acciones positivas de calificación en tan pocos días es un logro extraordinario que refleja el esfuerzo coordinado, la rigurosidad técnica y la visión estratégica en la que enmarcamos nuestra gestión. Estos reconocimientos envían una señal clara y contundente a nuestros inversionistas en los 26 mercados donde tenemos presencia: el BCIE está más sólido y preparado que nunca”, comentó Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE.

Según indicó el BCIE, tras esta mejora de la agencia de calificación, mantendrá esa firmeza y liderazgo en su posición como la principal fuente de financiamiento multilateral de la región, con una postura financiera robusta en el marco de la rigurosidad técnica y eficiencia operativa, para fortalecer la confianza de sus países miembros, aliados estratégicos e inversionistas.