Bailarines de espejo: un espectáculo de luces que sorprende con cada movimiento

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El viernes se viste de brillo, reflejos y mucho ritmo, y unos personajes que parecen salidos de otra dimensión transforman cada movimiento en un espectáculo de luces y fantasía.

Miguel Ángel Ramírez Rodríguez, de Los Pillos CR, sorprende con un show de bailarines de espejo que promete ponerle sabor al fin de semana, explicando qué hay detrás de estos misteriosos personajes que parecen cobrar vida entre espejos y reflejos.

El especialista detalla cómo nació la idea de convertir un traje de espejos en todo un espectáculo de baile, qué materiales utilizan para crear estos trajes y cómo logran ese efecto tan llamativo.