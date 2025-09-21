Este sábado 20 de septiembre, Bad Bunny ofrecerá su esperado concierto “No me quiero ir de aquí: Una más” desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La transmisión en vivo comenzará a las 6:30 p.m. en Costa Rica, y será gratuita para todos los usuarios.

El evento se podrá ver a través de varias plataformas:

Amazon Music

Prime Video

Twitch

Este espectáculo marca el cierre de la residencia del artista en su tierra natal y se celebra en el octavo aniversario del huracán María. Además, busca apoyar iniciativas locales en Puerto Rico, como la construcción de una escuela con enfoque en STEM.