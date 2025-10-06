El artista puertorriqueño, Bad Bunny, fue presentador del primer episodio de la nueva temporada del programa “Saturday Night Live” (SNL). El boricua aprovechó su participación para enviar un mensaje tanto a sus seguidores como a quienes cuestionaron su participación en el show del medio tiempo del “Super Bowl”.

Benito, como se le conoce, hizo referencia a las críticas que surgieron tras el anuncio de su participación en el evento deportivo. Con tono irónico, bromeó diciendo que todos estaban felices al respecto.

Además, presentó un video montaje de Fox News que decía “Bad Bunny es mi músico favorito y debería ser el próximo presidente.

El cantante se dirigió a su audiencia latina en español, donde destacó el trabajo y la contribución de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Cerró su intervención con la frase: “Si usted no entendió lo que yo dije, tiene cuatro meses para aprender”.

¿Qué pasa con Bad Bunny en EE.UU.?

Pese a la popularidad del artista, fue blanco de críticas por parte de medios conservadores y algunos funcionarios del Gobierno estadounidense, tras el anuncio de su participación en el Super Bowl LX.

Incluso la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), estará presente en el evento.

Bad Bunny confirmó que no incluyó a EE.UU. en su gira, por temor a que el ICE efectuara redadas entre el público.