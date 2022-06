Bad Bunny y Gabriela Berlingeri hicieron estallar a sus fanáticos al compartir un video de su boda en las redes sociales. La novia del cantante puertorriqueñose mostró ante la cámara luciendo un vestido de novia en sus historias de Instagram. Solamente escribió “2pm”. Este hecho, intrigó a más de uno y de inmediato comenzaron las especulaciones. No obstante, horas más tarde, el cantante puertorriqueño estrenó el video musical de “Tití me preguntó”.

Se trata de “Tití me preguntó”, un tema que pertenece a su nuevo álbum titulado “Un Verano Sin Ti”. Este es su tercer disco de estudio, con el el cual ha vuelto a batir records de ventas y de escucha. “De chiquito te dicen que tengas muchas novias, de grande que te tienes que casar solo con una… ya ni sé que hacer 🫣 TITÍ ME PREGUNTÓ! VIDEO OFICIAL ❤️ YA LO VIERON?????, escribió “El Conejo Malo”, también en su cuenta de Instagram.

En menos de 24 horas, el video del cantante ya lleva más de 7 millones de visitas en YouTube.

El clip arranca con el dialogo entre una mujer que le pregunta a un chico “si tiene muchas novias”, una frase que se repite a lo largo del tema. “Qué lindo está ese nene de Tití, qué grande estás. Tu tienes muchas novias, verdad? ¿Cuántas novias tú tienes?”, completa. “Tití, Tití. yo tengo como tres novias en la escuela”, le contesta el niño. Luego aparece Bad Bunny en distintas escenas: El video da un giro cuando secuestran al artista mientras está hablando por un teléfono público. Ya en un auto, los secuestradores lo cambian de ropa y lo llevan hasta el altar, donde aparece mágicamente “volando” su novia.

Bad Bunny y Gabriela

Gabriela y Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante , son una de las parejas más queridas en la actualidad. Su relación se hizo pública en 2020. Los dos destacan por su discreción. Sin embargo, el cantante dio una entrevista en exclusiva a la revista GQ, donde disipó algunos de los rumores. “La gente no sabe nada sobre mi relación”, afirmó. “No saben si estoy casado, ¿sabes? Quizá ya estamos casados y la gente no lo sabe… Solo digo, no estoy casado”, agregó.

Y es que debido a su poca exposición y a que Bad Bunny y Gabriela apenas tienen fotos juntas en redes sociales, las especulaciones han ido más allá y sugieren que podrían mantener una relación abierta, Dichos rumores salieron a raíz de unos videos en Tik Tok, en donde una joven de nombre Vicky, llevaba el mismo sombrero que el cantante mostró en otra publicación.Además, se les vio junto a Gabriela en un club al que Benito llegó con el rostro cubierto. No obstante, Bad Bunny no quiso hacer declaraciones al respecto.