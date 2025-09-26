Durante su histórica residencia musical en el Coliseo de Puerto Rico, el cantante Bad Bunny fue objeto de una presunta amenaza de muerte, de acuerdo con declaraciones del periodista Jay Fonseca.

Qué dijo Jay Fonseca

Fonseca aseguró que existía un “credible death threat” (amenaza creíble) contra el artista, basado en mensajes en redes sociales en los que alguien afirmaba que iba a matar a Bad Bunny.

Según el comunicador, esto obligó a reforzar las medidas de seguridad durante el evento, con presencia de autoridades federales, e incluso control del Servicio Secreto, el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico.

Contexto de la residencia y gira futura

La residencia “No me quiero ir de aquí: Una más” culminó con 31 funciones en el Coliseo.

Bad Bunny ya anunció su próxima gira mundial, titulada “Debí Tirar Más Fotos”, que comenzará el 21 y 22 de noviembre en República Dominicana y recorrerá Latinoamérica, Europa y Asia.