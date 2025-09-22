Román Carrasco, de 84 años, lo demandó por 6 millones de dólares, alegando que el artista utilizó una réplica de su casa en los conciertos en Puerto Rico sin autorización. Según Carrasco, el acuerdo original permitía usar la propiedad únicamente para un videoclip y un cortometraje, no para fines comerciales masivos.

La situación se complica, ya que la policía investiga una balacera ocurrida frente a la casa de Carrasco, lo que añade un ambiente de tensión alrededor del caso.

Bad Bunny y su equipo legal no se han pronunciado públicamente, mientras el proceso avanza en tribunales.