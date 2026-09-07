Bad Bunny ganó su primer premio Emmy por medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny ganó su primer premio Emmy por el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, en la categoría de Mejor Especial de Variedades en Vivo, consolidando el show como el más premiado en la historia de estos galardones.

El espectáculo obtuvo siete Emmys de nueve nominaciones, superando los cinco que había logrado el show de Rihanna en 2023 y convirtiéndose en el medio tiempo más laureado de la historia.

La producción fue reconocida por su música, coreografía, sonido, iluminación y dirección técnica, destacando el impacto artístico del puertorriqueño en una de las plataformas más importantes del entretenimiento mundial.