Bad Bunny dará voz a un personaje de Toy Story

El artista puertorriqueño Bad Bunny, dará su voz a un personaje en la nueva película de Toy Story, la cual se estrenará el 19 de junio del 2026.

¿De cuál personaje se trata?

Disney y Pixar compartieron a través de sus redes sociales que Bad Bunny es “Pizza con Lentes de Sol” en la quinta película de la franquicia Toy Story.

En esta nueva entrega veremos como Woody, Buzz y sus amigos se enfrentan a la tecnología, la cual es de un mayor uso por parte de los niños que ya no utilizan a los juguetes para jugar.