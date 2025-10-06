El artista puertorriqueño Bad Bunny se robó las miradas durante la apertura de la nueva temporada del programa estadounidense Saturday Night Live (SNL), al participar en una divertida parodia de la icónica serie mexicana El Chavo del 8, creada por Roberto Gómez Bolaño

Interpreta a “Quico” en el sketch

En el corto presentado por SNL, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, apareció caracterizado como “Quico”, uno de los personajes más populares de la vecindad. La introducción fue: “Benito Antonio Martínez Ocasio as Quico”, destacando su participación especial en la escena.

La vecindad cobra vida en SNL

La parodia incluyó a personajes como La Chilindrina, El Chavo, Doña Florinda y el Profesor Jirafales, recreando el ambiente característico de la serie que marcó generaciones en América Latina.

Un homenaje inesperado

El sketch fue recibido con entusiasmo en redes sociales, donde los seguidores destacaron la creatividad de la producción y el homenaje a una de las series más queridas del mundo hispano. Además de esta participación, Bad Bunny inauguró la temporada de SNL con un mensaje sobre su próxima presentación en el Super Bowl.