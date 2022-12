El cantante puertorriqueño Bad Bunny viene pasando por un buen momento en su carrera musical y cerrará su “World’s Hottest Tour” este sábado 10 en México. No obstante, anunció recientemente que hará una pausa en sus actividades artísticas para darse un respiro tras meses de su exitosa gira.

“ Me tomaré un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional, para respirar, y disfrutar mis logros . Vamos a celebrar. Tengo un par de compromisos esporádicos e iré al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabrón, te has roto el culo trabajando”, dijo el ‘Conejo Malo’ para Billboard.